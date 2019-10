Kommentar zum Radverkehrskonzept für Kempen : Bitte keine übertriebenen Erwartungen

Kempen Das neue Radverkehrskonzept für die Stadt Kempen ist in den vergangenen Monaten ausgiebig diskutiert worden. Stadt und Politik war bei dem Verfahren an größtmöglicher Transparenz gelegen. Das ist auch weitgehend gelungen.

Das nun vorliegende Konzept ist auf der Internetseite der Stadt Kempen veröffentlicht. Einige Bürger haben sich engagiert in den Prozess eingebracht, haben Anregungen geliefert, haben hier und da Kritik geübt. Das war und ist auch gut so. Die Verantwortlichen im Rathaus sollten auch künftig mit ihnen im Gespräch bleiben. Das Ergebnis des Konzeptes kann sich sehen lassen. Kempen ist bereits eine sehr fahrradfreundliche Stadt. Der von einigen gewünschte Umbau zur Fahrradstadt nach dem Vorbild etwa von niederländischen Städten ist allerdings unrealistisch. Auch in Kempen wird es künftig ein Miteinander von Auto und Rad geben müssen.