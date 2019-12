Kommentar zum städtischen Haushalt 2020 : Stadt Kempen in misslicher Lage

Kempen Die Stadt Kempen steckt in einer gravierende Finanzmisere. Über Jahre galt die Thomasstadt als der Fels in der Brandung. Während andere Städte und Gemeinden in der Region jeden Euro zweimal umdrehen mussten und nur noch ihre Pflichtaufgaben finanzieren konnten, war die Lage rund um den Buttermarkt immer noch entspannt.