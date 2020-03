Kommentar : Toller Einsatz für saubere Umwelt

Der Frühjahrsputz litt in diesmal unter der Corona-Krise. Etliche Gruppen, die sich vor Wochen zur 22. Auflage der großen Kempener Umweltaktion angemeldet hatten, sagten kurzfristig ihre Teilnahme ab.

Dafür haben die Veranstalter, Stadt Kempen, Firma Schönmackers und Rheinische Post, volles Verständnis. Den vielen freiwilligen Helfern, die aktiv waren, gebührt großer Dank für ihren tollen Einsatz. Das Kempener Stadtgebiet ist an vielen Stellen jetzt wieder etwas sauberer. Das Gemeinschaftsgefühl in den Ortsteilen und Gruppen wurde wieder einmal gestärkt. Auch das zählt. Leider haben nicht alle Aktiven rechtzeitig erfahren, dass das gemeinsame Erbsensuppen-Essen auf dem Buttermarkt wegen der Corona-Krise am Freitag kurzfristig abgesagt worden war. Wir bedauern sehr, dass sie vergebens dorthin gekommen sind.