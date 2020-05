Kommentar : Endlich hart durchgreifen!

Nachdem jahrelang die Behörden – aus welchen Gründen auch immer – das Problem nicht in den Griff bekommen haben, soll es nun ein neues gemeinsames Einsatzkonzept von Kreis Viersen, Stadt Kempen und Polizei richten.

Dass die Behörden nun eine klare Strategie zu haben scheinen, wie sie das verbotene Treiben am Königshüttesee beenden wollen, ist längst überfällig. Bürger und Beobachter der Szene haben immer wieder eine solche klare Strategie angemahnt. Doch die Kontrollen griffen nicht, reichten allenfalls nur für ein paar Tage, dann waren die illegalen Besucher schon wieder auf dem Gelände. Auch Politiker in den Gremien schüttelten verständnislos den Kopf, warum die Behörden nicht härter und dauerhafter durchgriffen.

Man wird nun sehen, was das neue Einsatzkonzept der Behörden für den Königshüttesee tatsächlich bewirkt. In einigen Wochen werden hoffentlich erste Ergebnisse vorliegen, am Ende des Sommers muss Bilanz gezogen werden. Ein Verschieben von Verantwortlichkeiten, wie zuweilen in der Vergangenheit, darf es jetzt nicht mehr geben. Die beteiligten Behörden wollen gemeinsam an einem Strang ziehen. Mal sehen, ob sie es tun und ob sie damit Erfolg haben.