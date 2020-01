Kommentar : Der Prinz weckt viele Emotionen

Kempen Klar, der Schock in Kempen war groß, ist es für viele immer noch. Aber die Stadt Kempen hat in ihrer Wirtschaftsgeschichte so einige Kröten schlucken müssen. Aber selten hat die Schließung eines Unternehmens so hohe Wellen geschlagen.