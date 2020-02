Kommentar : SPD-Chef schießt übers Ziel hinaus

Schon bei der Diskussion um eine mögliche Umbenennung der Wilhelm-Grobben-Straße in Kempen war der SPD-Stadtverbandsvorsitzende Stefan Kiwitz mit einer Äußerung weit übers Ziel hinausgeschossen. Er versuchte, CDU und FDP in die rechte Ecke zu drängen, nur weil sie gegen eine Umbenennung der Straße waren und stattdessen Informationen zur umstrittenen Rolle Grobbens in der Nazi-Zeit auf einem Zusatz zum Straßenschild vermerkt haben wollten.

An diese Entscheidung erinnert Kiwitz nun wieder und unterstellt zwischen den Zeilen seiner Pressemitteilung, dass CDU und FDP im Blick auf die Kommunalwahl möglicherweise gegenüber der AfD einknicken könnten. Anlass ist für ihn das Verhalten von CDU und FDP bei der Wahl des FDP-Politikers Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen.