Kommentar zur Debatte um „Güllealarm“ : Kritik geht, Beleidigungen nicht

Grefrath Vorweg an die Adresse der Landwirte: Sie leisten tolle Arbeit und müssen sich zu Unrecht vieles gefallen lassen. Ihnen werden viele Dinge unterstellt: Angeblich verpesten sie die Umwelt, vernichten sie die Bienen, oder alles um sie herum stinkt einfach.

A.E. Eiserlo behauptet das in ihrem Buch „Güllealarm“ durch den Mund frecher Kobolde, die am Ende zur Rechenschaft gezogen werden. Wenn Landwirte nur den Titel lesen und vielleicht auch noch den Text auf der Rückseite, könnte es durchaus zu Missverständnissen kommen, könnten Landwirte die Vermutung hegen, hier wollte ihnen jemand am Zeug flicken. Die Autorin versichert glaubhaft, dass das definitiv nicht in ihrer Absicht gelegen habe, und hat zugesagt, das in einer nächsten Auflage in einigen Passagen deutlicher zu machen. Aber wer das Buch liest, wird auch schon jetzt Stellen entdecken, in denen die Autorin sich aus Menschensicht wohlwollend und mitfühlend mit der Landwirtschaft äußert. Wenn es etwa um Ökoanbau geht, lässt sie den Bauern sagen: „In den letzten Woche habe ich mich damit auseinandergesetzt. Die Umstellung kostet sehr viel und zieht sich über mehrere Jahre hin. Es ist alles ziemlich kompliziert!“