Kommentar : Vereine bereichern das Kulturleben

Die Stadt Kempen und ihre Bürger können sich glücklich schätzen, dass es seit Jahren private Initiativen gibt, die mit dafür sorgen, dass die Thomasstadt einen besonders guten Ruf als Kulturstadt am Niederrhein genießt.

Mit sehr viel persönlichem Einsatz und großer Kreativität gelingt es den „Kulturmachern“ so immer wieder, ein beachtliches Konzertprogramm in Paters- und Propsteikirche auf die Beine zu stellen. Auch in schwierigen Corona-Zeiten scheuen sich die Verantwortlichen nicht, ihre Pläne – soweit möglich – gemeinsam mit den Künstlern, die man für ein Gastspiel verpflichtet, umzusetzen.