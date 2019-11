Kommentar : Ein besonderer Weg zum Jubiläum

Kempen Einige Kempener haben sich verwundert die Augen gerieben, dass die Stadt zum Stadtjubiläum keine Festschrift mit historischen Beiträgen über Kempens reiche Stadtgeschichte herausgebracht hat. Auch die Tatsache, dass es beim Festakt in der Paterskirche keine historische Betrachtung über die Bedeutung Kempens als Stadt in der Region gegeben hat, hat erstaunt.

Im Rathaus hat man anders entschieden. Nicht rückwärtsgewandt sollte die Festrede sein, sondern zukunftsweisend. Schließlich hat es zum 700-jährigen Bestehen der Stadt vor 25 Jahren bereits eine historische Abhandlung des Kempener Historikers Friedhelm Weinforth gegeben. Er war es auch, der beim Neujahrsempfang der CDU im Januar dieses Jahres in einem Vortrag auf Kempens Geschichte einging. Das schien den Verantwortlichen im Rathaus genug zu sein. Das kann man so sehen, man hätte es aber beim Festakt auch noch stadthistorisch machen können. Sei’s drum. Den an der Kempener Stadtgeschichte Interessierten sei die Serie der Rheinischen Post mit Beiträgen des Kempener Historikers Hans Kaiser empfohlen. Die ist im Archiv von RP-Online und mit weiteren Folgen in dieser Zeitung zu finden.