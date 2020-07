Kommentar : Ein starker Partner für die Kommunen

Im Kommunalwahlkampf haben die Kempener Grünen wieder eine eigene städtische Bau- und Entwicklungsgesellschaft für die ehemalige Kreis­stadt ins Gespräch gebracht. Andere Parteien, wie die CDU, sehen in der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen (GWG) den starken Partner, mit dem Kempen in den kommenden Jahren auch mehr bezahlbaren Wohnraum für die nicht so gut Verdienenden schaffen kann.