Königshütte-See : Baden im See birgt große Gefahren

Eine versprengte Gruppe illegaler Besucher am Königshütte-See. An diesem Wochenende werden es vermutlich wieder etliche hundert Badegäste sein, die verbotenerweise am Seeufer campieren und im Wasser schwimmen. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen Die Diskussion um das illegale Treiben an dem früheren Baggersee zwischen Kempen und St. Hubert geht weiter. Das Baden im See sei gefährlich, sagt ein Insider.

Ist die Freigabe von Teilen des ehemaligen Baggersees an der Königshütte eine gangbare Lösung, um dem Problem mit den illegalen Badegästen Herr zu werden? Das hatten Vorstandsmitglieder des Segel- und Surf-Clubs Kempen (SSCK) gegenüber unserer Zeitung ins Gespräch gebracht. Und einer solchen Lösung widerspricht ein Insider, der sich bei der Redaktion gemeldet hat. Er ist langjähriges Vereinsmitglied, betreibt Wassersport auf dem Königshütte-See, möchte aber ungenannt bleiben.

„Das Baden in dem ehemaligen Baggersee ist lebensgefährlich“, sagt er. Plötzlich steil abfallende Uferbereiche und zahlreiche Untiefen, dazu vom Wind abhängige Strömungsveränderungen seien das Problem. „Das können doch viele der illegalen Schwimmer gar nicht einschätzen“, meint er. „Es ist ein Wunder, dass es bislang am See noch keinen schlimmen Badeunfall gegeben hat“, ergänzt er.

In der Tat unterschätzen viele Schwimmer die Situation in früheren Baggerseen. Es hat andernorts schon häufig Unfälle gegeben, auch solche, die tödlich endeten. Die Ausweisung des Königshütte-Sees als offizielles Badegewässer sei eben nicht so einfach möglich. Vor allem im kleineren Teil des Sees, in dem die illegalen Besucher vermehrt Abkühlung suchen, ist der Uferbereich schmal, sind die Böschungen steil. Auch auf dem größeren See, den der Wassersportverein für seine Aktivitäten vom Eigentümer Klösters gepachtet hat, sind zuweilen Wildschwimmer anzutreffen. „Da kann es für Segler und Schwimmer sehr gefährlich werden. Während der Schwimmer glaubt, der Segler sieht mich doch, ist sein Kopf im Wasser vom Boot kaum zu erkennen. Bei voller Fahrt hat man dann eigentlich keine Ausweichmöglichkeit“, sagt der Insider, der ein erfahrener Segler ist.