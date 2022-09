Kölsche Tön in der Niersgemeinde : Brings sorgte in Grefrath für Emotionen

Brings sorgte in Grefrath für Emotionen

Kölsche Tön in der Niersgemeinde

Über 1700 Besucher feierten im Eissport- und Eventpark in Grefrath die Gruppe Brings. Foto: Norbert Prümen

Grefrath Erstmals gab es ein Open Air Konzert unter dem Zeltdach des Grefrather Eissport- und Eventparks. Die Fans feierten kräftig mit. Warum Brings den richtigen Ton traf.

Mit ihrem Song „Mir sin widder do“, begrüßte die Kölner Band Brings das Publikum. Über 1700 Besucher kamen am Freitag ins Grefrather Eisstadion. Bei bester Laune tanzten sich die Fans zur Bühne vor. „Liebe Freunde der kölsche Musik, zwei Jahre hat es gedauert, bis wir heute zusammen den Laden hier abreißen“, erinnerte Peter Brings an das bereits geplante Konzert im Jahr 2020. Dass die Zeit wie im Fluge vergangen ist, stimmte die Band mit ihrem Song „Man müsste nochmal 20 sein“ an.