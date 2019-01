Kempenerinnen gegen Vorurteile: Beim Kochen Kontakte knüpfen

Kempen Vier Studentinnen aus Kempen möchten jugendliche Flüchtlinge und Einheimische zusammenführen. Schauplatz des Projekts ist das „Campus“, Ziel der Abbau von Vorurteilen. Für die jungen Frauen ist es die Vor-Bachelorarbeit.

Vier Kempener Studentinnen der Hogeschool Nijmwegen haben es sich vorgenommen, einheimische Jugendliche und gleichaltrige Flüchtlinge miteinander bekannt zu machen. Und wie geht das besser als mit einem gemeinsamen Kochnachmittag? Der findet am Donnerstag, 24. Januar, im Haus der Familien Campus am Spülwall statt. Rund 20 Jugendliche schwingen dann den Kochlöffel.

Esther Schrimpf, Franziska Paul, Saskia Peeters und Ricarda Matthäi studieren im fünften Semester Sozialpädagogik und arbeiten zurzeit an ihrer Bachelor-Vorarbeit. Das von der Hochschule vorgegebene Thema des Projekts lautet „Verbindend arbeiten“. Aufgabe ist es, zwei verschiedene Zielgruppen miteinander zu verknüpfen, wobei eine von ihnen benachteiligt sein soll. Erklärtes Ziel ist es, an dieser Benachteiligung etwas im Positiven zu verändern, sie im Idealfall sogar abzuschaffen.

Der Campus ist ein idealer Ort, um dieses Projekt zu veranstalten: „Da gibt es vier Küchen, die wir alle nutzen können“, sagt Saskia Peeters. Für die Lokalität war also gesorgt, fehlten nur noch die Teilnehmer. Ungefähr 20 sollten es sein. Einheimische Jugendliche hatten die Studentinnen schnell an der Hand. Bei den Flüchtlingen ging es nicht ganz so leicht, hier hilft Bjarne Norlander, Städtischer Ehrenamtskoordinator der Flüchtlingshilfe („Kempen hilft“). Er sei begeistert von dem Projekt gewesen, sagt Franziska Paul. Gemeinsam mit den Studenten wird Norlander in nächster Zukunft zwei Flüchtlingsunterkünfte besuchen und dort über ihr Vorhaben berichten. Sie sind optimistisch, dass genug Jugendliche Lust haben, mit deutschen Altersgenossen gemeinsam zu kochen und anschließend zu essen.