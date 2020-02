„Kempen Live“ : Stimmung: Kempen rockt in acht Kneipen

Im Campus treten „Full Ampere“ (Foto) auf. Die Cover-Rocker bringen die Vorgruppen „Die von Eben“ und „Small Cup“ mit. Foto: gestr0 event/gastro Event

Kempen Am Samstag kommen alle Musikfans auf ihre Kosten. Schön für die Gäste: Eine Eintrittskarte gilt für alle Konzerte. Verschiedene Musikrichtungen sind vertreten – von Rock bis Schlager.

Wer Lust hat, Livemusik zu hören, und dabei das eine oder andere Kaltgetränk zu sich nehmen möchte, hat am Samstag, 15. Februar, Gelegenheit dazu. Es heißt wieder „Kempen Live“. Mit acht Schauplätzen in der Altstadt und zehn Bands ist das Angebot größer als im Vorjahr. Das Schöne an der Sache ist: Die gekaufte Eintrittskarte gilt für alle Konzerte, jeder kann seine Gastrotour ganz individuell zusammenstellen. Das musikalische Spektrum des Festivals reicht von Blues und Rock bis hin zu Schlager und Boogie Woogie.

Die Kernzeiten der einzelnen Konzerte liegen zwischen 18.30 und 1.30 Uhr. Alle teilnehmenden Kneipen liegen in der Innenstadt und sind bequem nach und nach zu Fuß zu erreichen. Karten gibt es für 14 Euro in allen teilnehmenden Gaststätten, an der Abendkasse kosten sie 17 Euro.

Im Campus, Spülwall 11, sorgen „Full Ampere“ für den guten Ton. Die Cover-Rocker bringen gleich Vorgruppen mit: „Die von Eben“ und „Small Cup“. Die Formation „Granufunk“ spielt ab 20.30 Uhr im Venga, Peterstraße 8, und will dort die Tanzfläche zum Beben bringen. „Krysmah“ spielt ab 20.30 Uhr im Kemp’sche Huus Rock- und Popklassiker aus den vergangenen 40 Jahren. Immer wieder trifft man die Gruppe auf Straßenfesten oder Privat- und Firmenveranstaltungen.

Im Sylter Eiscafé, Burgstraße 13-15, stehen ab 18.30 Uhr, „Dos Hombres“ auf der Bühne. Sie stehen für Akustikrock und Entertainment, stets vorgetragen mit Herzblut und Liebe. Die Formation „Real Spirit“ spielt ab 21.30 Uhr im Falko, Buttermarkt 17a, die größten Partykracher aller Zeiten, aber auch ganz neue Lieder..

Im Maulis, Peterstraße 26, geben sich ab 21.30 Uhr „Cookie & Friends“ die Ehre. Cookie gilt in Fachkreisen als Bryan Adams des Ruhrgebiets. „Willi & Guest“ betreten um 21.30 Uhr die Bühne im Treppchen, Ellensstraße 36. Sie spielen Coversongs aus mehreren Jahrzehnten. Im Haus Ercklentz, Judenstraße 8, treten um 21.30 Uhr „Pangea feat. Juli von Hasselbach“ auf. Sie sind seit über 20 Jahren mit ihrer Folkmusik unterwegs und haben in dieser Zeit über 2000 Konzerte bestritten. In ihren traditionellen Folk mischen sie keltische und weltmusikalische Elemente.

(hd)