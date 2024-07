Zehn Jahre Klosterhof in Kempen Ausstellung zeigt spektakuläre Bilder von der Baustelle

2014 wurde der „Klosterhof“ in Kempen eingeweiht – ein Gebäudekomplex mit Geschäfts- und Wohneinheiten an zentraler Stelle, an der Ecke Orsay-/Burgstraße. Im gesamten August bietet eine Fotoausstellung im Rathaus am Buttermarkt spannende Einblicke in die Zeit der Abriss- und Bauphase des Klosterhofs.