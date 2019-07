Feiern zum Stadtjubiläum im September : Klingende Altstadt: Musik auf zwölf Bühnen geplant

Kempen Für das Fest „Klingende Altstadt“ zum Jubiläum „725 Jahre Stadtrechte für Kempen“ am 14. und 15. September steht das Programm weitgehend fest. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung zusätzlich zu den bereits geplanten 30.000 Euro weitere 35.000 Euro bewilligt. „Weil so viele Bands und Musiker Interesse hatten, haben wir das Programm deutlich ausgeweitet“, begründete Bürgermeister Volker Rübo den finanziellen Nachschlag.

Am Sonntag, 15. September, wird weiter gefeiert auf und an mehreren Bühnen und Spielorten, die in der gesamten Altstadt verteilt sind. Die Burgwiese verwandelt sich in eine große Kinderwiese (unter anderem mit der Rock-für-Kinder-Band „Pelemele“), in der Arena am Bahnhof spielen Bands für ein vorwiegend jugendliches Publikum. Weitere Bühnen und Spielorte sind am Kuhtor, im Burggraben, im „Haus für Familien – Campus“ am Spülwall, auf der Peterstraße, am Bärenbrunnen auf der Ellenstraße, auf der Wiese vor der Mühle, auf der Judenstraße vor dem Pfarramt, in der Paterskirche im Kulturforum Franziskanerkloster, in der Propsteikirche und in der evangelischen Thomaskirche. Einige Musiker werden auch mobil unterwegs sein und sich spontan „ihr Plätzchen“ suchen.