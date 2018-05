Kempen: Klimaschutzsiedlung ist fast fertig

Kempen Die ersten Mieter können im August in Viersens ökologischstes Wohnquartier ziehen. 18 Monate später als geplant. Die Bauherren investieren rund elf Millionen Euro

Dunkelgrüner Naturstein im Hausflur, eichenfarbener Edel-PVC in den Wohnräumen: Die Böden im Neubau an der Oststraße 2 in Viersen sind schon verlegt. Die Wärmepumpe und der 20.000 Liter fassende Pufferspeicher sind eingebaut, Viersens erste Klimaschutzsiedlung hat auch eine Photovoltaikanlage mit Solarzellen, die 450 Quadratmeter Dachfläche bedecken. "Aber wir sind leider noch nicht ganz fertig", sagt Heinz Fels, Geschäftsführer der Wohnungsgenossenschaft Viersen. Im August, spätestens September, könnten die Mieter einziehen. Bisher hat die Wohnungsgenossenschaft als Bauherr 7,7 Millionen Euro investiert -rund drei Millionen kommen noch dazu, schätzt Fels.