Klima-Tag : Erster Klima-Tag bringt für viele Besucher neue Erkenntnisse

Tönisberg 120 Besucher nutzten den Klima-Tag auf dem Wartsberg. Im Musterhaus der Stadtwerke Kempen ging es um „Klimaschutz und Lebensqualität“.

„Wann verbrauche ich wie viel Strom? Das weiß eigentlich keiner. Dabei kann man in Sachen Verbrauch nur gegensteuern, wenn man weiß, was wann durchgeht“, sagt Christoph Kranen, blickt seine Zuhörer an und zeigt auf einen kleinen Bildschirm. Dort ist der Stromverbrauch abzulesen, den das Musterhaus der Stadtwerke Kempen auf dem Birkenweg 8 in Tönisberg gerade hat. 1,8 Kilowattstunden sind angegeben. 0,36 Kilowattstunden produziert die Photovoltaikanlage auf dem Dach aktuell. Das heißt, der Rest wird aus dem Netz der Stadtwerke gezogen.