Runder Geburtstag : Klementine Dieker ist 90: In St. Hubert vielfältig engagiert

St. Hubert Im kleinen Kreis hat Klementine Dieker, geborene Wolters, am Dienstag in St. Hubert-Voesch die Vollendung ihres 90. Lebensjahres gefeiert. Sie hatte sich über viele Jahre ehrenamtlich im Kendeldorf engagiert.

Nach der Mädchenschule in Kempen erwarb sie in Mülhausen die Mittlere Reife und absolvierte eine Ausbildung bei der damaligen Spar- und Darlehenskasse. Dort lernte sie Hans Dieker kennen, den sie 1956 in der St.-Hubertus-Pfarrkirche in St. Hubert heiratete. Das Ehepaar bekam sechs Kinder. Der Ehemann war viele Jahre lang Vorsitzender des Heimatvereins St. Hubert, engagierte sich in der Kommunalpolitik, war zeitweise auch stellvertretender Bürgermeister im Kendeldorf.

Klementine Dieker kümmerte sich neben dem Haushalt mit großem Garten um die Kinder. Schon in jungen Jahren interessierte sie sich für Kunst. Und als die Kinder heranwuchsen, absolvierte sie Kurse bei der Volkshochschule in Ikebana, Töpfern, Bleiverglasung oder Modellieren. In der katholischen Pfarrgemeinde engagierte sie sich ehrenamtlich. In der Adventszeit bot sie „Krippennachmittage“ im heimischen Wohnzimmer an der eigenen Krippe an. Klementine Dieker engagierte sich bei der Caritas und als Küchenleiterin bei Jugendfahrten nach Tirol. Ihr Ehemann starb 2016. Heute erfreut sie sich an ihrer großen Familie, zu der sie regen Kontakt hat. Sie hat sechs Enkel und – ihr ganzer Stolz – zwei Urenkel.