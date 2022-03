Frühling im Schrebergarten : Kleingärtner starten ins Gartenjahr

Die Anlage des Kleingartenvereins Haushecke in Kempen ist von Feldern umgeben. Foto: Norbert Prümen

Kempen In den Schrebergärten des Kleingartenvereins Haushecke bereiten sich die Gärtner auf den Frühling vor. Zu Hause vorgezogene Pflanzen können bald in die Erde, wenn die Frostgefahr vorbei ist. Ende März werden die ersten Kartoffeln gesetzt.

Über den Winter wurden einige Wartungsarbeiten erledigt, beispielsweise Geräte und Hütten repariert. Zu Hause auf der Fensterbank wurden Pflanzen vorgezogen, damit sie dann im eigenen Garten gedeihen können, sobald die Frostzeit vorbei ist. Die Beete wurden in der Zwischenzeit vorbereitet, sodass auf den Punkt genau gesät werden kann. Ende März werden die ersten Kartoffeln gesetzt, die dann genügend Zeit zum Keimen haben.

Der Anbau von Obst und Gemüse nimmt einen wichtigen Teil im Kleingartenleben ein. Schließlich muss ein Drittel der Fläche eines Kleingartens als Nutzfläche dienen, doch die Kleingärtner füllen dieses „Muss“ mit Leidenschaft. „Es macht großen Spaß, die Pflanzen zu ernten, die man selbst angepflanzt hat. Hier weiß ich, was an den Pflanzen dran war“, erklärt Matthias Jakuskins, der für die Öffentlichkeitsarbeit im Kleingartenverein zuständig ist.

Selbstversorgung in Mettmann

Selbstversorgung in Mettmann : Frisches Gemüse aus eigenem Anbau

Aktion in Issum

Aktion in Issum : Unterricht draußen mit dem Verein Naturfelder Issum

Seinen Kleingarten bewirtschaftet er seit Februar 2019. Dafür benutzt er keine Chemie. Das Ergebnis: Schnecken und Insekten sind keine Seltenheit, aber das gehöre schließlich dazu, sagt Jakuskins. So lernten vor allem die Kinder, dass auch Insekten zur Natur gehören. Mit entsprechenden Apps im Smartphone können sie mittlerweile die Pflanzen scannen und sich so die Namen der Pflanzen merken. Nicht nur das: Wer spielerisch mit dem Anbau von Obst und Gemüse umgeht, versteht, wie Lebensmittel wachsen. „Ein Kleingarten ist kindgerechter als ein Reihenhaus“, erklärt Elke Prill – weshalb sie ihren Enkel gerne mit in die Schrebergärten nimmt.