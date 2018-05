Gemeinde Grefrath: Kleine Tour um Grefrath zum Auftakt des Stadtradelns

Gemeinde Grefrath Start ist am Samstag um 13 Uhr am Rathaus.

Wer von Samstag, 2. Juni, bis Freitag, 22. Juni, so viele Kilometer wie möglich mit dem Rad zurücklegen will - egal, ob beruflich oder privat - kann sich in der Gemeinde Grefrath unter www.stadtradeln.de/grefrath anmelden, oder beim Koordinator der Aktion, Jens Ernesti, über weitere Details informieren. Bisher haben sich 41 Radfahrer in 14 Teams angemeldet. Das sind schon sechs Teams mehr als 2017. "Eine gute Gelegenheit, gemeinsam schon die ersten Kilometer zu sammeln, ist die Auftakt-Radtour, welche die Gemeinde organisiert", so Koordinator Jens Ernesti. Die kleine Tour führt über ruhige Nebenstraßen, dann an der Niers entlang und endet an der Albert-Mooren-Halle.