Pädagogisches Konzept in Grefrath Fachkräfte in der Villa Kunterbunt Reggio-zertifiziert

Die Fachkräfte der Kindertagesstätte Villa Kunterbunt in Grefrath haben ihre Fortbildung in der Reggio-Pädagogik erfolgreich abgeschlossen. Am vergangenen Samstag wurde die Zertifizierung offiziell überreicht, die angefertigten Arbeiten bei einer Vernissage präsentiert. Durch den Kontakt zu Heide Marie Syassen und dem „Netzwerk Incontro“ habe man von der Möglichkeit der Teamfortbildung zur Zertifikatsausbildung zur „Fachkraft für Reggio inspirierte Kultur des Lernens“ erfahren, wie Kita-Leiterin Karin Füser betonte. Die Entscheidung für die Reggio-Pädagogik als Konzept in der Villa Kunterbunt sei bereits 2013 gefallen. Die Villa Kunterbunt ist Kita und Familienzentrum, in Trägerschaft einer Elterninitiative Verein „Villa Kunterbunt“. Die Kita wurde 1994 nach modernsten Gesichtspunkten erbaut.