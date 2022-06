Anastasiia Bohl ist Alltagshelferin in einer Kita in Kempen : Ukrainerin hilft Kita-Kindern

Anastasiia Bohl aus der Ukraine arbeitet als Alltagshelferin in der Kita St.-Peter-Allee in Kempen. Foto: Norbert Prümen Foto: Norbert Prümen

Kempen Anastasiia Bohl ist Alltagshelferin in der evangelischen Kita St.-Peter-Allee in Kempen. Beim Spielen mit den Kindern kann sie sich vom Schicksal ihrer Familie in der Ukraine ablenken. Im August macht sie eine Ausbildung.