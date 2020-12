Kita Regenbogen aus Kempen : Dritter Platz bei Ideenwettbewerb

Kempen Die Kita Regenbogen aus Kempen hat beim Ideenwettbewerb des Abfallbetriebs des Kreises Viersen (ABV) zum Thema Abfallvermeidung den dritten Platz erreicht. Die Kita erhält 200 Euro für die weitere Projektarbeit.

Den ersten Platz belegt das Familienzentrum Vennmühle in Brüggen, den zweiten die Gesamtschule Brüggen.

In der Kempener Kita hat sich die „Wolkengruppe“ kreativ mit dem Thema Müllvermeidung auseinandergesetzt. Auslöser war die Entscheidung des Teams, den Kita-Alltag nachhaltiger gestalten zu wollen. Im ersten Schritt wurde die Beschaffung auf nachhaltigere Verpackungen umgestellt. Im zweiten Schritt sollten die Kinder einbezogen werden.

So wurden unter anderem Mülleimer bebildert, damit für alle Kinder klar ist, welcher Abfall in welche Tonne sortiert werden muss. Es gibt einen malfreien Tag in der Woche, um Papier einzusparen. Windlichter wurden aus Altglas gebastelt, und es gab ein Kompostierungsexperiment, um zu zeigen, wie unterschiedlich sich Bioabfälle, Papier und Plastik abbauen.