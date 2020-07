Oedt : Kita-Neubau auf dem Bolzplatz sorgt für Ärger

Oedt Die SPD hatte zu einer Infoveranstaltung eingeladen, um den Anwohnern die politische Entscheidung für den Standort zu erklären. Rund 70 Bürger kamen und äußerten ihre Kritik an den Plänen.

Die Entscheidung des Gemeinderates, als Standort für den Neubau der DRK-Kita den Bolzplatz vor der Grundschule in Oedt zu wählen, kommt nicht bei allen Bürgern gut an. Besonders im Netzwerk Facebook machte sich kurz nach der Entscheidung Unmut breit. Daher hatte die SPD zu einer kleinen, recht spontanen Info-Veranstaltung direkt an der besagten Fläche eingeladen, und rund 70 Bürger waren genommen.