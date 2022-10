Noch sind Anmeldungen möglich : Kita Kinderreich im Haffmansfeld hat ihre Arbeit aufgenommen

Grefrath Das Baugebiet Haffmansfeld wartet noch auf seine Vollendung, die Kita Kinderreich empfängt bereits jetzt ihre Kinder. Die offizielle Adresse lautet Haffmansfeld 20.

Ebenerdig und integrativ: In der Kindertagesstätte in der Trägerschaft der „Vianobis – die Jugendhilfe Schloss Dilborn“ sind zunächst zweieinhalb Gruppen geplant. Im kommenden Kindergartenjahr 2023/24 werden es dann drei vollständige Gruppen sein.

Gestartet werde im Sinne der geplanten Altersdurchmischung mit einer U-und-Ü3-Gruppe für 20 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren sowie eineinhalb Ü3-Gruppen für 35 drei- bis sechsjährige Mädchen und Jungen, ließ der Träger verlauten. In den drei großen, hellen Gruppenräumen hätten die Kinder viel Platz zum Spielen und Lernen. In den Neben- und Ruheräumen gehe es in der Regel ruhiger zu: Hier dürfen die Kleinen sich ausruhen und ihren Mittagsschlaf halten. Ganz anders im Mehrzweckraum, der zum Toben und Herumtollen einlade. Büro-, Personal- und Technikräume, eine Küche sowie ein Wickelraum, Sanitär- und WC-Räume komplettierten die neue Kita.