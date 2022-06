Brandschutzfrüherziehung mit der Freiwilligen Feuerwehr Grefrath : Sechsjährige lernen von der Feuerwehr

Grefrath In Oedt hatten Vorschulkinder bei der Brandschutzerziehung der Feuerwehr einen Riesen-Spaß. Sie durften sogar selbst an den Feuerwehrschlauch.

Kinder aus sechs Kindergärten in Grefrath haben am Mittwoch eine Menge über die Arbeit der Feuerwehr gelernt. In kleinen Gruppen kamen die Vorschulkinder der Kita St. Laurentius Grefrath, der Kita Kinderreich Mülhausen, der Kita St. Josef Vinkrath, der Kita St. Vitus Oedt, der DRK-Kita Oedt und der Kita St. Heinrich Mülhausen zur Kirmeswiese in Oedt.

Dort erfuhren sie von Wehrleuten aus Grefrath, Oedt und Mülhausen, wie man einen Notruf richtig absetzt, welche Kleidungsstücke ein Feuerwehrmann anziehen muss, was alles im Feuerwehrauto zu finden ist und wie die Wehrleute überhaupt an Löschwasser kommen. Dafür gibt es am Straßenrand Schilder, die den Wehrleuten die Lage des nächsten Hydranten anzeigen. Was passiert, wenn man den Hydranten aufdreht (da kommt eine richtige Fontäne!), sahen sie unter großem Jubel. Und dann durften Timo, Henri, Jonas und Paul – fünf oder sechs Jahre alt und deshalb bald Schulkinder – selber ran: Mit einer Kübelspritze löschten sie einen imaginären Unterholzbrand im Wäldchen. Zwei Kinder an der Spritze, zwei am Schlauch, und dazwischen Unterbrandmeister Manfred Wolfers jun., der die Brandschutzfrüherziehung leitete und erinnerte: „Ihr wolltet den Brand auf dem Boden löschen. Nicht in den Bäumen!“