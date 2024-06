Schädlingsbekämpfer kommt Kita in Kempen wegen Mäusen geschlossen

In der Kita Spatzennest in Kempen können am Mittwoch, 19. Juni, keine Kinder betreut werden. Wie die Stadtverwaltung am Dienstag auf Anfrage bestätigte, dürfe in der Kita am Mittwoch nach einer Visitation durch das Gesundheitsamt keine Betreuung stattfinden. Grund: In verschiedenen Räumen der Einrichtung wurden Mäuse entdeckt.