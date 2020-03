Geistige Impulse in Zeiten der Krise : Kirchen gehen neue Wege

Propst Thomas Eicker und seine Kollegen bieten sich in den katholischen Kirchen St. Marien in Kempen sowie in den Pfarrkirchen in St. Hubert, St. Tönis und Vorst täglich als Ansprechpartner an. Am Sonntag kamen mehr als 30 Besucher während der Öffnungszeit in die Kempener Propsteikirche. Foto: Ulrike Gerads/Ulrike Gerards