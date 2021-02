Aschermittwoch in Corona-Zeiten : So gelingt im Kreis Viersen das Aschekreuz auf Distanz

Asche „to go“: Willichs GdG-Leiter Pfarrer Jürgen Lenzen mit Asche in kleinen Plastikbechern. Damit können sich Gottesdienstbesucher ein Kreuz auf die Stirn zeichnen. Foto: Norbert Prümen

Kreis Viersen In den Kirchen der GdG Kempen-Tönisvorst streut der Priester die Asche auf das Haupt der Gottesdienstbesucher. In Willich wird die Asche in kleine Plastikbecher abgefüllt, so dass sich jeder selbst ein Kreuz auftragen kann.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Eva Scheuß

Seit Jahrhunderten erhalten katholische Christen in den Gottesdiensten an Aschermittwoch ein Kreuz aus Asche auf die Stirn gezeichnet. Das Aschekreuz ist ein Symbol für die Vergänglichkeit des Lebens. Es mahnt zum Innehalten und Überdenken aktueller Lebensbefindlichkeiten. Doch das Aufbringen des Kreuzes auf die Stirn ist mit körperlicher Nähe verbunden. Zudem werden beim Sprechen des Segensspruchs Aerosole, kleinste feuchte Luftpartikel, freigesetzt – gefährlich, eventuell lebensgefährlich in Zeiten einer Pandemie.

Deshalb müssen die Gemeinden ihre gewohnten Abläufe auf den Prüfstand stellen. Wie kann man das Aschekreuz corona-konform austeilen? Gerade erst ist man in Kempen-Tönisvorst zu Präsenzgottesdiensten zurückgekehrt. In Willich beginnen die Präsenzgottesdienste mit Aschermittwoch wieder. Dort waren sie seit Weihnachten ausgesetzt worden. In Grefrath finden Präsenzgottesdienste schon seit längerem statt. Dort kann man, ebenfalls nach Anmeldung, an den Gottesdiensten auch per Livestream im Internet teilnehmen.

Info Das bieten die Kirchen am Aschermittwoch GdG Kempen-Tönisvorst Heilige Messen gibt es um 9 Uhr in St. Hubertus (St. Hubert), 15 Uhr St. Godehard (Vorst), 19 Uhr St. Cornelius (St. Tönis), 19 Uhr Christ König (Kempen). Anmeldung unter www.gdg-kempen-toenisvorst.de oder telefonisch in den Pfarrbüros. Wer keinen Gottesdienst besuchen kann, kann sich im Rahmen der offenen Kirche segnen lassen. Die Kirchen St. Marien, St. Hubertus, St. Godehard und St. Cornelius sind dazu am Aschermittwoch von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Für den Besuch der offenen Kirche ist keine Anmeldung nötig. St. Antonius Tönisberg Heilige Messe um 19 Uhr, Anmeldung im Pfarrbüro. Pfarre St. Benedikt Grefrath Heilige Messen gibt es um 9 Uhr in St. Laurentius (Grefrath), um 10 Uhr in St. Heinrich (Mülhausen), um 18.30 Uhr in St. Vitus (Oedt) und um 19 Uhr in St. Josef (Vinkrath). Anmeldung im Pfarrbüro, Ruf 02158 953020, oder per E-Mail (pfarrbuero@st-benedikt-grefrath.de). Auch der Besuch der Livestream-Gottesdienste ist nur nach Anmeldung möglich. Der Streamingkanal ist zu finden auf Youtube: https://www.youtube.com/c/KathKirchengemeindeStBenediktGrefrath/ GdG Willich 10 Uhr Wortgottesfeier in St. Katharina (Willich), 10 Uhr Wortgottesfeier in St. Johannes (Anrath), 18 Uhr Heilige Messe in St. Hubertus (Schiefbahn), 19.30 Uhr Heilige Messe in St. Maria (Neersen). Für den Besuch ist eine telefonische oder persönliche Anmeldung in den jeweiligen Pfarrbüros nötig.

Bei allen Präsenzgottesdiensten gelten strenge Auflagen. Besucherzahlen sind begrenzt, Teilnehmer müssen sich anmelden, medizinische Masken tragen, das Singen ist für die Gemeinde verboten. Auch die Austeilung des Aschekreuzes wird in diesem Jahr überall anders als gewohnt sein. Dabei hat jede Gemeinschaft ihre eigene Vorgehensweise gefunden.

In der Gemeinschaft der Gemeinden (GdG) Kempen-Tönisvorst richtet man sich nach den Vorgaben der römischen Liturgiekongregation „Zur Austeilung der Asche in der Zeit der Pandemie“ vom 12. Januar 2021. Darin heißt es: „Nachdem der Priester das Segensgebet über die Asche gesprochen und sie mit Weihwasser besprengt hat, spricht er nur einmal die im Römischen Messbuch enthaltene Formel: ,Kehrt um und glaubt an das Evangelium’ oder ,Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und wieder zum Staub zurückkehren wirst’. Dann reinigt der Priester seine Hände, setzt die Maske auf, um Nase und Mund zu bedecken, und legt denjenigen, die zu ihm herantreten, die Asche auf. Der Priester nimmt die Asche und lässt sie auf das Haupt eines jeden fallen, ohne etwas zu sagen.“