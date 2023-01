Preise bleiben stabil Was das Kempener Kino 2023 bietet

Am Mittwoch, 8. Februar, um 20 Uhr wird es „heiß“ in den Kempener Lichtspielen am Buttermarkt. Dann tanzt Stripper „Magic Mike“ im Rahmen einer Ladies Night. Und ein Gläschen Sekt gibt es auch dazu. Für Imad Assaf (47), seit 25 Jahren Theaterleiter der Kempener Lichtspiele, ist aber klar: „Avatar – The Way of Water“ ist der aktuelle Blockbuster. „Der hat uns den Dezember gerettet“, befindet er – und gibt einen Ausblick, was die Gäste im Kempener Kino in diesem Jahr erwartet.