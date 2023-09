Theater für Kinder in Kempen Wenn das Krokodil Konstantin das Waldhorn bläst

Die Gründer der Dinslakener Kinderkonzerte haben dieses Stück, das dem Bilderbuch „Konstantin, das Krokodil“ von Gerda Wagener entstammt, als Kompositionsauftrag an die Musikerin Evelyn Klaunzer vergeben. Uraufführung des Stückes war im Frühjahr 2023 in Dinslaken. Sehr einfühlsam gestaltete die Komponistin in Kempen diesmal selbst den Erzählpart, der sich perfekt in ihre eigene Musik einfügte. Das Quintett, bestehend aus Querflöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott, meisterte die teilweise technisch anspruchsvollen Musiksätze mit Bravour. Am Ende gab es vom Publikum stehende Ovationen und noch eine Bodypercussion-Zugabe, an der sich alle beteiligen konnten.