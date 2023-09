Der Kinderschutzbund Kempen lädt ein Großes Kinderfest im East-Cambridgeshire-Park

Es ist schon lange Tradition, dass anlässlich des Weltkindertages vom Kinderschutzbund Kempen in der Thomasstadt eine Aktion oder ein Fest für Kinder und deren Familien angeboten wird. In diesem Jahr soll es am kommenden Samstag, 23. September, von 12 bis 17 Uhr im East-Cambridgeshire-Park so einiges für die kleinen und großen Besucher zu tun geben, versprechen die Verantwortlichen vom Kinderschutzbund Kempen. Der eigentliche Weltkindertag findet offiziell am 20. September statt.