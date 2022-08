Mit dem Campunni-Jazz-Club : Kinderschutzbund Kempen lädt zum Jazz-Konzert

Kempen Auch in diesem Jahr stellt Martin Kittner sein Konferenzloft an der Wiesenstraße zur Verfügung, das mit seinem schönen Ambiente und komfortablem Platz eine hervorragende Kulisse für das Konzert bietet.

Der Kinderschutzbund Kempen veranstaltet zusammen mit dem Campunni-Jazz-Club wieder sein Benefizkonzert in Kempen. Es findet statt am Samstag, 10. September, um 20 Uhr im Konferenzloft (ehemals Fabrik Bauerfeind) an der Wiesenstraße 4.