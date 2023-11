Aktion startet am 1. Dezember Kindern in Kempen einen Weihnachtswunsch erfüllen

Die Weihnachtswunschbäume, die mit Kinderwünschen auf Sternen behängt wurden, stehen in diesem Jahr im Rathaus am Buttermarkt, in der Volksbank an der Burgstraße, in der Sparkasse an der Orsaystraße, bei der Bäckerei Hoenen im Netto-Markt in Tönisberg und im Blumengeschäft Lohbeck an der Hauptstraße in St. Hubert.