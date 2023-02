Karveval für Familien Kinderkarnevalszug der Rebellen führt durch Tönisberg

Eine Woche vor Tulpensonntag wird im Kempener Stadtteil Tönisberg Karneval gefeiert: Dann laden die Rebellen, eine Gruppe der Tönisberger St.-Antonius-Isidorus-Bruderschaft, unter dem Motto „Berger Jecke trecke“ zum Kinderkarnevalszug ein. Er findet normalerweise alle zwei Jahre in dem schmucken Bergdorf statt, doch corona-bedingt war zuletzt alles anders. Mit einem Jahr Verzug ist der Kinderkarnevalszug nun für Sonntag, 12. Februar, geplant. Aufstellung ist um 13.30 Uhr, Kempens Prinz Thomas I. und Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) geben das Startsignal. Los geht es um 14.11 Uhr. Start ist am Feuerwehrplatz an der Rheinstraße 20. Der Zug zieht von der Rheinstraße über Neufelder Straße, Sankt-Anton-Straße, Vluyner Straße, Rheinstraße, Helmeskamp, Erprathsweg, Bergstraße, Vluyner Straße und Rheinstraße bis zum Heinrich-Op-de-Hipt-Platz.