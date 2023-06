Tanzprojekt im Kinderheim St. Annenhof in Kempen Grenzen tänzerisch in Szene gesetzt

Während die 13 Kinder der Performancegruppe des Kinderheims St. Annenhof in Kempen noch ihre letzten Vorbereitungen treffen, wartet ihr Publikum, bestehend aus Bewohnern und Mitarbeitenden des St. Annenhofs, ganz gespannt auf den großen Tanzauftritt. Versüßt wird die Wartezeit mit einem Stieleis, das bei dem Sonnenschein schnell zu schmelzen beginnt. Die Musik setzt ein, und die Kinder treten aus den Räumlichkeiten in den Innenhof – auf die Bühne. Sie stellen sich an den Seiten auf, alle mit einem Koffer in der Hand. Ein Mädchen läuft nach vorne und schaut in die Luft. Dann setzt der Musiktext ein, auch die anderen Kinder folgen in die Mitte, wirren umher, stellen den Koffer auf den Boden, heben ihn wieder an, wirren weiter umher. Irgendwann begrüßen sie sich, winken sich zu, verteilen Umarmungen. Sie rufen „Paris“, „New York“ und „Rom“. Es wirkt, als seien sie am Flughafen.