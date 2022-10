Für alle, die nicht selber basteln wollen, bieten Kempener Geschäftsleute kleine Laternen mit dem Kempener Stadtwappen an. Hier zeigt Ernst-Walter Möller vom gleichnamigen Bekleidungsgeschäft am Buttermarkt 3 beide Ausführungen: aus Pappe für 6,50 Euro, aus Kunststoff aus dem 3D-Drucker für 15 Euro. Die kleinen Laternen fürs Revers gibt es bei Möller, bei Schreibwaren Beckers an der Engerstraße 10 und in der Kita Regenbogen, Straelener Straße 47, deren Förderverein Jahr für Jahr diese Mini-Laternen herstellt. Mit dem Erlös werden Kita-Projekte finanziert.