Beim Kindertrödelmarkt am 17. August Kinder stimmen in Grefrath über neues Spielgerät ab

Für eines davon können die Grefrather Kinder am Samstag, 17. August, 10 bis 13 Uhr, ihre Stimme abgeben. Wie im vergangenen Jahr findet dann wieder ein Trödelmarkt auf dem Grefrather Marktplatz statt. Jungen und Mädchen können wieder kostenlos ihre Decken oder Tische aufbauen und Spiele, Bücher, Kleidung oder Ähnliches verkaufen. Anmelden müssen sie sich dafür nicht. „Wenn Vereine, Händler oder Unternehmen wieder Lust haben, den Markt mit einem Angebot zu bereichern, können sie sich gerne an uns wenden“, sagen Melissa Frühling und Ulrike Gerards, die den Kindertrödelmarkt für die Gemeinde organisieren. Erreichbar sind sie per E-Mail an ulrike.gerards@grefrath.de oder melissa.fruehling@grefrath.de.