Kindertagesstätte : Kinder denken an ihre Hoppetosse

Foto: hoppetosse

Kempen Seit mehr als drei Wochen dürfen die Kinder weder in Kindertagesstätten noch in Schulen gehen, sind von Erziehern, Lehrern sowie Freundinnen und Freunden getrennt. Das ihr Herz an den jeweiligen Einrichtungen hängt, das beweisen aktuell auch die Kinder des Familienzentrums Hoppetosse in Kempen.

Die kleine Mila (5) hatte die Idee, mit ihren Erzieherinnen in Kontakt zu treten, und malte dazu einfach ein Regenbogenbild, das sie mit ihrer Mutter am Zaun platzierte. In nur wenigen Tagen wurden aus einem Kunstwerk gleich 46 Kunstwerke. In Wünschen wie „Bleibt gesund“, „Haltet durch“, „Ich vermisse Euch“ oder „Wir sehen uns hoffentlich bald wieder“ zeigt sich die tiefe Verbundenheit der Kinder mit ihren Erzieherinnen und den Spielkameraden.

(RP)