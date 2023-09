Kinder in Willich Junge Künstler gestalten die Weihnachtskarte für Bürgermeister Pakusch

Willichs Bürgermeister Christian Pakusch geht in diesem Jahr einen ganz anderen Weg. Wie viel Kreativität und künstlerisches Potential in den Kindern und Jugendlichen der Stadt Willich steckt, davon kann er sich immer wieder bei seinen vielen Terminen übers Jahr ein Bild machen. So unlängst bei der Umgestaltung der beiden Haltestellen Heideweg und vor dem St. Bernhard-Gymnasium – und das brachte Pakusch auf eine Idee: Er möchte seine diesjährige Weihnachtskarte, die er traditionell an Bürgermeister-Kollegen im Kreis, Land oder bis nach Japan, an andere Kollegen, Firmen und Freunde der Stadt Willich verschickt, mit Werken von Kindern aus Willicher Kindergärten und Schulen gestalten.