Abschluß der Kiga-Zeit: Oedter Kinder erkunden ihr Dorf

Oedt Mädchen und Jungen aus dem Kindergarten St. Vitus gingen durch den Ort. Karl A. Willmen, Vorsitzender des Heimatvereins, begleitete sie und erklärte die Sehenswürdigkeiten.

1170 wird Oedt erstmals als „Hude“ erwähnt. In einer Schenkungsurkunde des Abtes Robert von Gladbach heißt es: „apud Hude in ecclesia Nostra“, also „in unserer Kirche zu Oedt“.

Am Gänselieselbrunnen an der Mühlengasse muss die anfangs gestellte Frage beantwortet werden, und die Antwort lautet so: „Die zubeißende Gans war gar keine Gans, sondern der Gänserich, der auf seine sieben Gänse aufpasste und sich gegenüber der Gänseliesel durch einen Biss ins Kleid behauptete.“ Lukas ist zunächst zufrieden. Der Weg führt die Gruppe weiter an der Burgmühle vorbei, wo früher die alte Niers ihre Kurven zog, zur Burg Uda. Dort angekommen, stellt Lukas zunächst fest, dass von der ehemals viertürmigen Burg drei Türme fehlen, denn hier kann er die Wirklichkeit mit einem gemalten Bild der historischen Burg gut vergleichen.

Doch da ist noch etwas, was das Interesse der Kinder auslöste. Es gibt in dem noch erhaltenen Burgturm ein Verlies und außen am Turm ein „stilles Örtchen“. Wie kann das sein, will Lennard wissen, wenn es damals den heutigen Eingang zum Verlies noch nicht gab und das Plumpsklo im Freien schwebte. Der Heimatvereinsvorsitzende ist gut vorbereitet und kennt die Antworten. Die Verbrecher mussten sich an einer Strickleiter ins Gefängnis abseilen und ihre Strafe absitzen. Das Klo an der Außenmauer des Rundturmes bestand aus einem Holzhäuschen auf Steinstützen. Das „Geschäft“ fiel dann einfach aus großer Höhe in den Burggraben. Auf Nachfrage von Lennard wird auch noch der Begriff „Geschäft“ geklärt.