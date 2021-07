Corona im Kreis Viersen : Impfung jetzt auch für Kinder ab zwölf Jahre

Ab Sonntag, 25. Juli, werden im Impfzentrum des Kreises Viersen auch Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahre geimpft (Symbolfoto). Foto: dpa/Oliver Berg

Kreis Viersen Die Impfung findet nur nach Aufklärung und Beratung durch einen im Impfzentrum anwesenden Kinderarzt statt. Die Impfungen werden ohne Termin durchgeführt, so lange Impfstoff vorhanden ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Impfzentrum des Kreises Viersen an der Heesstraße in Viersen-Dülken sind ab Sonntag, 25. Juli, auch Coronaschutzimpfungen für Kinder ab zwölf Jahre möglich. Dieas teilte der Kreis Viersen am Donnerstag mit. Nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission beim Robert-Koch-Institut erhalten Kinder ab zwölf Jahre den Impfstoff von Biontech.

Voraussetzung für die Impfung ist die schriftliche Zustimmung beider Sorgeberechtigten sowie die Anwesenheit von mindestens einem Sorgeberechtigten beim Impftermin. Die Impfung findet nur nach Aufklärung und Beratung durch einen im Impfzentrum anwesenden Kinderarzt statt.

Die Impfungen für Kinder ab zwölf Jahre finden am Sonntag, 25. Juli, von 14 bis 20 Uhr, am Montag, 26. Juli, von 14 bis 20 Uhr, sowie ab Sonntag, 1. August, jeweils sonntags von 14 bis 20 Uhr statt. Die Impfungen werden ohne Termin durchgeführt, so lange Impfstoff vorhanden ist.

Um Wartezeiten zu vermeiden, sollten Impfwillige erforderliche Dokumente wie Personalausweis oder Reisepass sowie Impfausweis mitbringen. Auch Berufsschüler ab 16 Jahre können sich ab sofort im Impfzentrum impfen lassen, die Impfungen werden täglich zwischen 8 und 20 Uhr durchgeführt. Für die Impfung ist die Einverständniserklärung eines Sorgeberechtigten nötig. Die Einwilligungserklärung finden Eltern unter www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html.

Für Kurzentschlossene ab 16 Jahre bietet das mobile Impfteam des Kreises Viersen am Freitag, 23. Juli, eine Impfung auf dem Parkplatz vor dem Schwimmbad „De Bütt“ in Willich an. Von 10.30 bis 13.30 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr kann man sich dort ohne Termin impfen lassen.

(biro)