„Kids in Action“ Kempener Vereine präsentieren ihre Angebote

„Kids in Action“ heißt es am Samstag, 2. September, von 12 bis 16 Uhr in der Ludwig-Jahn-Halle an der Ludwig-Jahn-Straße 22 in Kempen. Die Kempener Sportvereine laden mit Unterstützung des Stadtsportverbandes Kempen und des Kreissportbunds Viersen alle Kinder ein, verschiedene sportliche Angebote kennenzulernen – und das natürlich kostenfrei.