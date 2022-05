Kidical Mass in Kempen : Kinder erobern sich bei Demo ihre Straße zurück

Mit einer Demo wird für mehr Sicherheit für die Jüngsten im Straßenverkehr geworben. Foto: Edward Wypchlo

Kempen Das Aktionsbündnis „Kidical Mass“ fordert mehr Sicherheit für die jüngere Verkehrsteilnehmer. Kinder und Jugendliche sollen sich sicher mit dem Rad und zu Fuß bewegen können. Auch in Kempen.

In über 180 Orten in ganz Deutschland finden am kommenden Wochenende, 14. und 15. Mai, Kinder-Fahrraddemos statt. „Uns gehört die Straße“ lautet das Motto. „Alle Kinder und Jugendlichen sollen sich sicher und selbstständig mit dem Fahrrad und zu Fuß bewegen können. Doch das aktuelle Straßenverkehrsrecht verhindert das, denn es bevorzugt allein das Auto. Das muss sich dringend ändern“, fordert das „Kidical Mass Aktionsbündnis – Kinder aufs Rad“.

Auch in Kempen wird am Sonntag, 15. Mai, eine bunte Fahrraddemo stattfinden. Hierzu sind Kinder mit ihren Familien, Freundinnen und Freunden eingeladen. Los geht es um 14 Uhr am Kinderverkehrsplatz im East Cambridgeshire-Park. Dort beginnt die Fahrradrundfahrt mit Polizeibegleitung auf Kempener Straßen, auch auf dem Innenstadtring. Ziel ist wieder der East Cambridgeshire-Park. Die Fahrraddemo in Kempen ist Teil des bundesweiten Aktionswochenendes von Kidical Mass. Am kommenden Wochenende erobern sich die jüngsten, aber auch ungeschützten Verkehrsteilnehmer ihre Straßen – zumindest zeitweise – zurück.

Gerade in Kempen ist das Fahrrad häufig das ideale Verkehrsmittel: sauber, leise und gesund. Allerdings lassen die Bedingungen an vielen Stellen im Hinblick auf Sicherheit und Komfort noch zu wünschen übrig – was für radelnde Eltern und Kinder Dauerstress bedeutet. Die Kidical Mass will daran etwas ändern und Kinder und Familien als Verkehrsteilnehmende sichtbarer machen.

Die Kidical Mass in Kempen wird von der Bürgerinitiative Kempen (BIKK) und der Bürgerinitiative Fairer Verkehr in St. Hubert veranstaltet.

(ure)