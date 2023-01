Sitzung der KG Narrenzunft aus Kempen „Kempsch Mädche“ feierten im Kolpinghaus

Gefeiert wurde bis weit nach Mitternacht. Das karnevalistische Großereignis für die Kempener Damen stemmt eine kleine Gruppe von Enthusiasten, in dessen Mittelpunkt eine Kempener Familie steht: das Ehepaar Gerda und Norbert van de Rydt mit Tochter Judith. Sie gründeten 2004 die KG Narrenzunft, sind Ausrichter des jährlichen Garde- und Schautanzfestivals in Grefrath-Oedt. 2014 organisierten sie erstmals eine große Sitzung. Die kam so gut an, dass sie 2017 die erste Mädchensitzung im Kolpinghaus stemmten, die mittlerweile fest zum Kempener Karnevalsleben gehört. Die Vorbereitungen sind anspruchsvoll. „Wir planen jetzt schon für 2024 und 2025“, berichtet Norbert van de Rydt.