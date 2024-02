Karnevalsparty der KG Narrenzunft Kempen Wenn Kempsche Jecke fiere ...

Die Party war laut Narrenzunft-Vorsitzendem Norbert van de Rydt im Vergleich zu früheren Jahren bewusst etwas kleiner gehalten, doch rund 300 Närrinnen und Narren sorgten bis spät in die Nacht für tolle Stimmung. Auch Prinz Thomas I. (Härtel) schaute vorbei. Besonders gut kamen beim Publikum die Gesangseinlagen von Judith van de Rydt an. Bei „Ich will keine Schokolade“ von Trude Herr tobte der Saal.