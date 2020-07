Kostenpflichtiger Inhalt: Zwei Kempener Laienbühnen in Corona-Zeiten : Amateurtheater hoffen auf das neue Jahr

Mit dem Schwank „Alles im Griff“ von Erfried Smija brachte die Kendel-Bühne im November vergangenen Jahres bei mehreren Aufführungen im St.Huberter Forum ihr Publikum ein ums andere Mal zum Lachen. In diesem Jahr fallen die Aufführungen corona-bedingt aus. Das Lustspiel „Jakob der Letzte“ von Claus Bisle wurde auf 2021 verschoben. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen Die beiden Kempener Amateurtheater, die „Kendel-Bühne“ in St. Hubert und die „Bretterbühne“ in Tönisberg, müssen ihre Aufführungen aufs kommende Jahr 2021 verschieben. In Tönisberg hatte dies nichts mit Corona zu tun. Im Pfarrsaal, wo immer die Proben stattfinden, ist vorübergehend eine Kita-Gruppe untergebracht.