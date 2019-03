Kempen : Jugendamt: Solidarität mit Michael Klee

Dezernent Michael Klee. Foto: Wolfgang kaiser/Wolfgang Kaiser

Kempen In einem internen Brief an Kempens Bürgermeister Volker Rübo melden sich Mitarbeiter zur Wort.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andreas Reiners

Über diese Entwicklung ist Kempens Bürgermeister Volker Rübo alles andere als glücklich. In einem internen Brief an ihn kritisieren Mitarbeiter des Jugendamtes die öffentliche Demontage ihres Chefs, des Dezernenten Michael Klee. Den Brief, der öffentlich geworden ist, haben 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes unterzeichnet. Die Beschäftigten in der Behörde sind nervös, fühlen sich nach den Berichten im Zusammenhang mit Absagen an 69 Eltern, die für ihre Kinder zum 1. August keinen Betreuungsplatz bekommen, zu Unrecht an den Pranger gestellt. Die Betroffenen bemängeln auch die verwaltungsinterne Zusammenarbeit mit anderen Fachämtern. Sie fordern unter anderem eine größere Wertschätzung durch Kollegen ein.

Bürgermeister Rübo nimmt die Kritik seiner Mitarbeiter im Jugendamt sehr ernst. Er habe in dem Amt eine „nervöse Stimmung“ wahrgenommen. Das sei nicht gut. „Wir werden uns zusammensetzen und die Probleme diskutieren“, sagte Rübo am Donnerstag auf Anfrage unserer Redaktion. Er wirbt für gegenseitiges Verständnis für die Arbeit in den einzelnen Ämtern. „Die interne Kommunikation muss da sicherlich verbessert werden“, betonte er.