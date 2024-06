Statistik für den Kreis Viersen Kempens Geburtenrate mit rekordverdächtigem Rückgang

Interessant: Zumeist wurden mehr Jungs als Mädchen geboren. NRW-weit im Jahr 2022 4414 mehr, im Jahr 2023 noch 3913 mehr. Im Kreis Viersen waren es 31 respektive 24. Während Grefrath diesem Trend in beiden Jahren folgte, kamen in Kempen jeweils mehr Mädchen zur Welt (7 im Jahr 2022, 3 im Jahr 2023). In Tönisvorst waren es in 22 mehr Jungs (16), 2023 mehr Mädchen (7). In Willich kamen 2022 mehr Mächen zur Welt (5), 2023 waren es aber 23 Jungs mehr.